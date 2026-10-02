Milano 1-ott
50.238 0,00%
Nasdaq 1-ott
30.502 +0,31%
Dow Jones 1-ott
50.927 +0,04%
Londra 1-ott
10.428 0,00%
Francoforte 1-ott
24.939 0,00%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 24.613,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 24.613,27 in apertura.
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