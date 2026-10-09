Milano 8-ott
49.298 0,00%
Nasdaq 8-ott
30.726 -1,39%
Dow Jones 8-ott
51.232 +0,10%
Londra 8-ott
10.442 0,00%
Francoforte 8-ott
24.807 0,00%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 23.785,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 23.785,79 in apertura.
Condividi
```