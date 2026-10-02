Milano 10:44
50.616 +0,75%
Nasdaq 1-ott
30.502 0,00%
Dow Jones 1-ott
50.927 +0,04%
Londra 10:44
10.491 +0,60%
Francoforte 10:44
25.196 +1,03%

Borsa chiusa a Mumbai

Calendar, Finanza
Borsa chiusa a Mumbai
(Teleborsa) - Oggi, 2 ottobre, a Mumbai le contrattazioni sono chiuse in occasione del Compleanno del Mahatma Gandhi.
Condividi
```