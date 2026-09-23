Borse asiatiche a due velocità in attesa Trump-Xi. Tokyo chiusa per festività

(Teleborsa) - Seduta incerta per le borse asiatiche, che si muovono senza una direzione, in vista dell'incontro fra il Presidente americano Donald Trump ed il leader cinese Xi Jinping a margine dell'assemblea ONU. UN colloquio che potrebbe toccare temi rilevanti come la leadership nell'IA, le catene di approvvigionamento e tematiche geopolitiche.



La Borsa di Tokyo è rimasta chiusa per festività, l'autumn day, mentre si posiziona sotto la linea di parità la borsa cinese di Shenzhen (-0,56%).



Variazioni negative anche per Hong Kong (-0,74%); in frazionale progresso Seul (+0,51%).



Guadagni frazionali per Mumbai (+0,37%); sulla stessa linea, in moderato rialzo Sydney (+0,52%).



La giornata del 22 settembre si presenta piatta per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra un esiguo -0,03%. Giornata fiacca per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile -0,11%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che sta facendo un moderato -0,2%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 2,99%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,67%.





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