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La Borsa di New York è chiusa

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La Borsa di New York è chiusa
(Teleborsa) - Il mercato azionario di New York è chiuso per la Festa del Lavoro.

(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)
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