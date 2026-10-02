Francoforte: nuovo spunto rialzista per TeamViewer

(Teleborsa) - Balza in avanti la società tedesca di software , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,40%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che TeamViewer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,23%, rispetto a -0,85% del MDAX ).





Lo status tecnico di medio periodo del fornitore di software per l'accesso remoto ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 6,463 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 6,623, mentre il primo supporto è stimato a 6,303.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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