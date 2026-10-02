Francoforte: nuovo spunto rialzista per TeamViewer
(Teleborsa) - Balza in avanti la società tedesca di software, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,40%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che TeamViewer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,23%, rispetto a -0,85% del MDAX).
Lo status tecnico di medio periodo del fornitore di software per l'accesso remoto ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 6,463 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 6,623, mentre il primo supporto è stimato a 6,303.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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