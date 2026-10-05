Francoforte: scambi in positivo per TeamViewer
(Teleborsa) - Bene la società tedesca di software, con un rialzo del 3,61%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di TeamViewer più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo del fornitore di software per l'accesso remoto si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 6,705 Euro. Supporto stimato a 6,46. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 6,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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