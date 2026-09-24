Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 18:09
30.235 -0,77%
Dow Jones 18:09
51.164 -0,67%
Londra 17:35
10.680 -0,24%
Francoforte 17:35
25.267 -0,57%

Francoforte: si concentrano le vendite su Teamviewer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Teamviewer
Si muove verso il basso Teamviewer, con una flessione del 3,02%.
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