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Francoforte: scambi in positivo per CTS Eventim

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per CTS Eventim
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo di biglietteria e intrattenimento dal vivo, che avanza bene del 3,36%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a CTS Eventim rispetto all'indice di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'operatore di biglietteria per eventi, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 53,93 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 56,18. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 52,52.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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