Milano 15:58
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Nasdaq 15:58
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Dow Jones 15:58
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Londra 15:58
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Francoforte 15:58
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CTS Eventim in discesa a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
CTS Eventim in discesa a Francoforte
Si muove in perdita il gruppo di biglietteria e intrattenimento dal vivo, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,58% sui valori precedenti.
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