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Francoforte: calo per Cts Eventim

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Cts Eventim
Composto ribasso per Cts Eventim, in flessione del 2,27% sui valori precedenti.
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