Milano 10:42
51.999 +0,38%
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Invito all'acquisto per CTS Eventim

Finanza
Invito all'acquisto per CTS Eventim
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Ribasso composto e controllato per il gruppo di biglietteria e intrattenimento dal vivo, componente del MDAX, che archivia la sessione in flessione dello 0,18% sui valori precedenti, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.


Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 56,45 Euro, con stop loss individuato a quota 53,9 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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