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Piazza Affari: accelera l'indice del settore costruzioni italiano

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Piazza Affari: accelera l'indice del settore costruzioni italiano
Balzo del settore costruzioni a Milano, che continua la giornata a 62.436,32 punti.
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