Milano 17:35
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Piazza Affari: andamento sostenuto per l'indice del settore costruzioni italiano

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Piazza Affari: andamento sostenuto per l'indice del settore costruzioni italiano
Performance positiva per il settore costruzioni a Milano, che continua la giornata in aumento dello 0,74% rispetto alla chiusura precedente.
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