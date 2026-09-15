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Piazza Affari: andamento sostenuto per l'indice del settore costruzioni italiano
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15 settembre 2026 - 15.00
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, che continua la giornata in aumento dello 0,74% rispetto alla chiusura precedente.
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