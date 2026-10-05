Avio, nuove nomine nel CdA e nel management

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Avio ha nominato per cooptazione Giulia De Martino, nuovo consigliere non esecutivo e indipendente della società.



La nomina - si legge in una nota - è avvenuta a seguito delle dimissioni rassegnate il 29 luglio scorso da Elena Pisonero, consigliere non esecutivo e indipendente, nonché presidente del Comitato Nomine e Compensi della società, con efficacia dalla data dell'assemblea degli azionisti dell'8 settembre scorso.



Inoltre, De Martino è stata nominata componente del Comitato Nomine e Compensi della società e resterà in carica sino alla prossima assemblea degli azionisti.



Il CdA ha poi nominato Steven Wood presidente del Comitato Nomine e Compensi, in sostituzione di Elena Pisonero, e assegnato la carica di Vice Direttore Generale Corporate, con effetto da oggi 5 ottobre, a Roberto Carassai, attuale Chief Financial Officer nonché Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari cui riporta gerarchicamente anche la funzione di Investor Relations, incarichi che conserva.



In aggiunta, al Vice Direttore Generale Corporate è attribuita la responsabilità della direzione "Legale, Compliance & Affari Societari" nonché delle funzioni "Information & Communication Technology", "Sales & Procurement Governance" e "Servizi Generali", fatti salvi i riporti funzionali verso le funzioni di controllo della società.



Infine, la società ha nominato Claudio Milana quale responsabile Direzione Programmi e Dirigente con Responsabilità Strategiche di Avio, in sostituzione di Marco Biagioni, con decorrenza dal 16 ottobre prossimo.



Milana vanta circa venticinque anni di esperienza nel Gruppo. Entrato in ELV (attuale Spacelab) nel 2002, ha assunto responsabilità crescenti nell'ingegneria di propulsione, nello sviluppo dei lanciatori e nella gestione dei programmi strategici, ricoprendo ruoli chiave nei programmi Vega, Vega-C, Vega-E e Space Rider. Ha guidato la task force per il Return to Flight di Vega-C e, più recentemente, quella per il sistema di lancio criogenico STS In Flight Demonstrator, conseguendo significativi risultati nella gestione di programmi particolarmente complessi e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi industriali della società.

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