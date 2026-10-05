Baker Hughes sigla accordi per espandere infrastruttura gas in Venezuela

(Teleborsa) - Baker Hughes , azienda di tecnologie per il settore energetico, ha annunciato lunedì la firma di due accordi strategici volti ad accelerare la riqualificazione delle infrastrutture energetiche del Venezuela lungo l'intera catena del valore del gas naturale e a potenziare la produzione energetica del Paese.



La società statunitense di servizi per il settore petrolifero ha siglato un accordo di alleanza strategica con la compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA, la società di ingegneria Lindsayca e lo sviluppatore di progetti di GNL Fulcrum LNG per realizzare infrastrutture per il gas naturale nel Paese sudamericano. Baker Hughes ha inoltre stipulato un accordo separato con New Stratus Energy per sostenere futuri progetti di petrolio e gas nel Paese.



Nel complesso gli accordi, di cui non sono stati resi noti i termini finanziari, creano un quadro di riferimento per collegare lo sviluppo delle risorse a monte (upstream), le infrastrutture di trasporto e stoccaggio (midstream), la monetizzazione del gas e la commercializzazione di GNL.



Il commento dell'AD e Presidente Lorenzo Simonelli



"Un obiettivo fondamentale di queste partnership è lo sviluppo di una catena del valore del gas integrata, capace di trasformare le ingenti risorse di gas naturale del Venezuela in una fornitura interna affidabile e in future opportunità di esportazione, inclusa la possibilità di esportare i primi volumi di GNL prodotti nel Paese".



"Il Venezuela possiede un enorme potenziale per contribuire in modo significativo al panorama energetico globale in evoluzione; questi accordi mirano a coniugare opportunità di sviluppo delle risorse di livello mondiale, realizzazione di progetti, infrastrutture e tecnologie energetiche, nonché competenze finanziarie, per concretizzare tale obiettivo".

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