Wall Street prosegue in frazionale rialzo mentre fa il countdown per la Fed

(Teleborsa) - Proseguono con un timido rialzo i principali listini a stelle e strisce in attesa della decisione della Federal Reserve
e della conferenza stampa del presidente Kevin Warsh
. Intanto, si è pronunciata la Bank of Canada
che ha alzato
il tasso di riferimento di 25 punti base al 2,5%.
Il focus degli investitori è anche sui risultati aziendali
. In attesa in serata di alcuni big del settore tecnologico, Alphabet
e Microsoft
, la multinazionale dell'energia Phillips 66
ha chiuso il terzo trimestre con utili
in netta crescita e oltre il consensus; GE Vernova
ha concordato l'acquisizione
di Trench Group per 9 miliardi di dollari. L'azienda ha inoltre rivisto al rialzo le previsioni di fatturato; Boston Scientific
ha subito un crollo dopo che le previsioni di profitto del produttore di dispositivi medici si sono rivelate inferiori
alle stime medie; secondo fonti vicine OpenAI intende acquistare chip per l'intelligenza artificiale da Google, società di Alphabet.
Sul fronte macro,
l'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stock di greggio
, negli ultimi sette giorni al 23 ottobre 2026, sono calate di 1,9 milioni di barili a 410,6 MBG, contro attese per una variazione nulla. La settimana precedente gli stock di greggio erano diminuiti di circa 3,1 milioni di barili. Inoltre, sono tornate a salire le domande di mutuo
negli Stati Uniti: nella settimana al 23 ottobre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario è infatti aumentato del 3,4%, dopo il -5,3% registrato la settimana precedente, interrompendo pertanto la serie di sette settimane consecutive di calo.
Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale sul Dow Jones
dello 0,23%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500
(New York
), che si posiziona a 7.736 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il Nasdaq 100
(+0,12%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia l'S&P 100
(+0,19%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti energia
(+0,76%), finanziario
(+0,55%) e sanitario
(+0,44%). Il settore utilities
, con il suo -0,55%, si attesta come peggiore del mercato.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Goldman Sachs
(+1,37%), Alphabet
(+1,31%), JP Morgan
(+1,22%) e American Express
(+1,19%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Cisco Systems
, che ottiene -1,60%.
Contrazione moderata per Sherwin Williams
, che soffre un calo dell'1,33%.
Sottotono Boeing
che mostra una limatura dello 0,97%.
Deludente Walt Disney
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, GE Healthcare Technologies
(+7,24%), SanDisk
(+5,64%), Lam Research
(+5,07%) e Applied Materials
(+4,43%).
I piÃ¹ forti ribassi, invece, si verificano su Baker Hughes Company
, che continua la seduta con -5,92%.
Vendite a piene mani su Old Dominion Freight Line
, che soffre un decremento del 5,77%.
Pessima performance per Teradyne
, che registra un ribasso del 4,14%.
Seduta negativa per Fortinet
, che mostra una perdita del 3,53%.