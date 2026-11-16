Maire acquisisce tecnologie per liquefazione del gas naturale per oltre 200 milioni usd
Il business generrerà un Ebitda di almeno usd 25 milioni nel 2027
(Teleborsa) - MAIRE ha fatto sapere che Nextchem, tramite la propria controllata Nextchem USA, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione da Chart Industries della tecnologia di media scala Integrated Pre-Cooled Single Mixed Refrigerant (“IPSMR®”) e delle tecnologie di processo dell’LNG su piccola scala, per un corrispettivo monetario di USD 220 milioni. Chart Industries è una società interamente controllata da Baker Hughes.
L’operazione rappresenta un passo importante nella continua espansione del portafoglio di tecnologie proprietarie di Nextchem. Consentirà alla società di entrare nel mercato del licensing di processo LNG, grazie all’accesso immediato a tecnologie di liquefazione consolidate, a referenze di clienti già acquisite, a un backlog esistente e a una solida pipeline di progetti, oltre che a un team di ingegneri specializzati ed esperti.
Il perimetro dell’operazione comprende la tecnologia IPSMR®, le sue versioni avanzate IPSMR®+, la tecnologia IPDMR in fase iniziale di sviluppo e le tecnologie di processo per il LNG su di piccola scala. Include, inoltre, oltre 90 brevetti, know-how e processi proprietari e i marchi IPSMR®. È previsto l’ingresso in Nextchem di un team di 12 professionisti, tra cui ingegneri di processo, specialisti di business development e di commissioning.
Il corrispettivo monetario di USD 220 milioni sarà corrisposto al closing e finanziato tramite linee di credito dedicate concesse a Nextchem, attualmente interamente sottoscritte da BPER Banca. Il prezzo di acquisto implica un multiplo di valutazione high-single-digit, basato sull’EBITDA atteso nel 2027.
Il business del licensing è atteso generare un EBITDA di almeno USD 25 milioni nel 2027, con un potenziale upside derivante dal contributo della fornitura di apparecchiature e dalle potenziali sinergie di ricavo all’interno del Gruppo. L’acquisizione è prevista essere accrescitiva sul margine EBITDA del Gruppo MAIRE.
Il perfezionamento è subordinato alle consuete autorizzazioni regolamentari, attese entro la fine dell’anno o all’inizio di gennaio 2027.
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