Maire acquisisce tecnologie per liquefazione del gas naturale per oltre 200 milioni usd

Il business generrerà un Ebitda di almeno usd 25 milioni nel 2027

(Teleborsa) - MAIRE ha fatto sapere che Nextchem, tramite la propria controllata Nextchem USA, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione da Chart Industries della tecnologia di media scala Integrated Pre-Cooled Single Mixed Refrigerant (“IPSMR®”) e delle tecnologie di processo dell’LNG su piccola scala, per un corrispettivo monetario di USD 220 milioni. Chart Industries è una società interamente controllata da Baker Hughes .



L’operazione rappresenta un passo importante nella continua espansione del portafoglio di tecnologie proprietarie di Nextchem. Consentirà alla società di entrare nel mercato del licensing di processo LNG, grazie all’accesso immediato a tecnologie di liquefazione consolidate, a referenze di clienti già acquisite, a un backlog esistente e a una solida pipeline di progetti, oltre che a un team di ingegneri specializzati ed esperti.



Il perimetro dell’operazione comprende la tecnologia IPSMR®, le sue versioni avanzate IPSMR®+, la tecnologia IPDMR in fase iniziale di sviluppo e le tecnologie di processo per il LNG su di piccola scala. Include, inoltre, oltre 90 brevetti, know-how e processi proprietari e i marchi IPSMR®. È previsto l’ingresso in Nextchem di un team di 12 professionisti, tra cui ingegneri di processo, specialisti di business development e di commissioning.



Il corrispettivo monetario di USD 220 milioni sarà corrisposto al closing e finanziato tramite linee di credito dedicate concesse a Nextchem, attualmente interamente sottoscritte da BPER Banca. Il prezzo di acquisto implica un multiplo di valutazione high-single-digit, basato sull’EBITDA atteso nel 2027.



Il business del licensing è atteso generare un EBITDA di almeno USD 25 milioni nel 2027, con un potenziale upside derivante dal contributo della fornitura di apparecchiature e dalle potenziali sinergie di ricavo all’interno del Gruppo. L’acquisizione è prevista essere accrescitiva sul margine EBITDA del Gruppo MAIRE.



Il perfezionamento è subordinato alle consuete autorizzazioni regolamentari, attese entro la fine dell’anno o all’inizio di gennaio 2027.

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