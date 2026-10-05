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Chiusura della Borsa di Seul

Calendar, Finanza
Chiusura della Borsa di Seul
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 5 ottobre, il mercato di Seul è chiuso per il Giorno della sostituzione.

(Foto: destinacigdem | 123RF)
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