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Chiusura della Borsa di Seul
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05 ottobre 2026 - 07.30
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(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 5 ottobre, il mercato di Seul è chiuso per il Giorno della sostituzione.
(Foto: destinacigdem | 123RF)
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