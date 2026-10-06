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La Borsa in Cina è chiusa

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La Borsa in Cina è chiusa
(Teleborsa) - Il mercato azionario in Cina è chiuso per la Festa Nazionale.
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