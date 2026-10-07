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Borsa chiusa in Cina
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(Teleborsa) - Oggi, 7 ottobre, in Cina le contrattazioni sono chiuse in occasione della Festa Nazionale.
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