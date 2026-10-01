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Chiusura della Borsa in Cina

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Chiusura della Borsa in Cina
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 1 ottobre, il mercato in Cina è chiuso per la Festa Nazionale.
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