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Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Insurance
Lieve aumento per il comparto assicurativo dell'Area Euro, che si porta a 563,05 punti.
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