Milano 12:12
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Francoforte: scambi al rialzo per Nemetschek

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Nemetschek
Scambia in profit il fornitore di software per architettura e costruzioni, che lievita del 2,52%.
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