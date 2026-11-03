Milano 12:41
49.724 -0,45%
Nasdaq 2-nov
27.990 0,00%
Dow Jones 2-nov
51.984 +0,41%
Londra 12:41
10.699 -0,58%
Francoforte 12:41
25.829 -0,59%

Francoforte: movimento negativo per Nemetschek

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Nemetschek
Seduta in ribasso per il fornitore di software per architettura e costruzioni, che mostra un decremento del 3,55%.
Condividi
```