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Londra: balza in avanti Metlen Energy & Metals

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti Metlen Energy & Metals
Bene la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, con un rialzo dell'1,81%.
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