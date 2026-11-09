Londra: andamento rialzista per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia , che tratta in utile del 2,61% sui valori precedenti.



L'andamento di Metlen Energy & Metals nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico di Metlen Energy & Metals mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 44,83 Euro con area di resistenza individuata a quota 46,07. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 44,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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