Londra: andamento rialzista per Metlen Energy & Metals
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, che tratta in utile del 2,61% sui valori precedenti.
L'andamento di Metlen Energy & Metals nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Metlen Energy & Metals mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 44,83 Euro con area di resistenza individuata a quota 46,07. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 44,01.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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