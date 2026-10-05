Marzocchi Pompe, Integrae SIM conferma Buy e target price a 5,10 euro

(Teleborsa) - Nel primo semestre 2026 Marzocchi Pompe Group
ha registrato ricavi pari a 18,69 milioni di euro, sostanzialmente stabili rispetto ai 18,57 milioni del primo semestre 2025 (+0,6%), in un contesto ancora caratterizzato da una domanda manifatturiera debole e imprevedibile.
L’EBITDA si è attestato a 2,26 milioni di euro, in crescita dell’8,9% rispetto all’EBITDA adjusted di 2,07 milioni del primo semestre 2025. Il margine EBITDA è salito all’11,3% dal 10,4%, beneficiando principalmente della riduzione dei costi del personale e dei primi effetti della ristrutturazione avviata nel 2025.
L’EBIT ha raggiunto 1,07 milioni di euro, con un margine EBIT del 5,4%, mentre il risultato netto è tornato positivo a 0,49 milioni, rispetto alla perdita di 0,78 milioni registrata nel primo semestre 2025.
Sul fronte patrimoniale, la posizione finanziaria netta è rimasta sostanzialmente stabile, con un debito di 7,78 milioni di euro rispetto ai 7,71 milioni a fine 2025.Stime confermate
Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione finanziaria semestrale 2026, Integrae SIM conferma le proprie stime sia per l’esercizio in corso sia per gli anni successivi.Per il 2026
il broker stima ricavi pari a 37 milioni di euro ed EBITDA di 4,10 milioni, corrispondente a un margine dell’11,1%.Per il 2028
, Integrae prevede ricavi in crescita a 40 milioni di euro, con un CAGR 2025-2028 del 2,5%, e un EBITDA di 6,75 milioni, pari a un margine del 16,9%, rispetto ai 3,46 milioni del 2025 e a un margine EBITDA del 9,3%.
Dal punto di vista patrimoniale, il broker stima per il 2028 una posizione finanziaria netta con un debito di 1,66 milioni di euro.Valutazione e target price
Integrae SIM ha effettuato la valutazione del capitale di Marzocchi Pompe attraverso il metodo DCF e i multipli di mercato di un campione di società comparabili.
Il metodo DCF, che include prudenzialmente un premio per il rischio specifico del 2,5% nel calcolo del WACC, restituisce un valore del capitale di 34,5 milioni di euro. La valutazione basata sui multipli di mercato porta invece a un equity value di 32,2 milioni di euro.
La media dei due metodi determina un valore del capitale di circa 33,4 milioni di euro.
Integrae SIM conferma quindi il target price a 5,10 euro per azione, la raccomandazione Buy e un profilo di rischio Medium.