Pozzi Milano, Integrae SIM incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato a 1,40 euro per azione (dai precedenti 1,25 euro) il target price su Pozzi Milano , società attiva nel settore della moda da tavola e dell'home décor quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 217%.



Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale, delle acquisizioni perfezionate nel secondo semestre, nonché delle politiche antidumping, che si prevede avranno un impatto sulla marginalità nel 2026 ma saranno progressivamente riassorbite negli esercizi successivi, gli analisti hanno rivisto le stime sia per l'anno in corso sia per i prossimi anni. In particolare, si aspettano per il FY26 un valore della produzione pari a 37 milioni di euro e un EBITDA di 3 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 8,3%. Per il 2028, stimano un valore della produzione in crescita fino a 61 milioni di euro (CAGR FY25-FY28: 31,5%) e un EBITDA di 6 milioni di euro, con una marginalità del 10%.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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