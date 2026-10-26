Confinvest Oro, Integrae Sim ribadisce il buy ma lima leggermente target price a 3,60 euro

(Teleborsa) - Integrae Sim
conferma il buy
su Confinvest Oro
ma ne lima leggermente il target price da 3,65 a 3,60 euro
.
Gli analisti, nel considerare la semestrale
e l'acquisizione del Ramo d'azienda di Dierre
, mantengono sostanzialmente invariate le proprie stime sia per l’anno in corso che per gli anni a venire.
In particolare, si attendono un volume di ricavi
per il FY26E
pari a 120,00 mln di euro con First Margin
a 4,85 mln (First Margin % pari al 4,0%) e un EBITDA
a 2,55 mln.
Per gli anni successivi
, prevedono che le vendite possano raggiungere i 134,00 mln
nel FY28E
con un First Margin
a 5,60 mln
(First Margin % pari al 4,2%) e EBITDA a 3,00 mln
, in crescita rispetto a 2,14 mln del FY25A.
Sul fronte patrimoniale, stimano per il FY26E
una NFP
pari a 1,37 mln di debito
, attesa in progressivo miglioramento nel corso del periodo di previsione fino a raggiungere una posizione cash positive
pari a 2,98 mln nel FY28E
.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)