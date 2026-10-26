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Confinvest Oro, Integrae Sim ribadisce il buy ma lima leggermente target price a 3,60 euro

Finanza
Confinvest Oro, Integrae Sim ribadisce il buy ma lima leggermente target price a 3,60 euro
(Teleborsa) - Integrae Sim conferma il buy su Confinvest Oro ma ne lima leggermente il target price da 3,65 a 3,60 euro.

Gli analisti, nel considerare la semestrale e l'acquisizione del Ramo d'azienda di Dierre, mantengono sostanzialmente invariate le proprie stime sia per l’anno in corso che per gli anni a venire.

In particolare, si attendono un volume di ricavi per il FY26E pari a 120,00 mln di euro con First Margin a 4,85 mln (First Margin % pari al 4,0%) e un EBITDA a 2,55 mln.

Per gli anni successivi, prevedono che le vendite possano raggiungere i 134,00 mln nel FY28E con un First Margin a 5,60 mln (First Margin % pari al 4,2%) e EBITDA a 3,00 mln, in crescita rispetto a 2,14 mln del FY25A.

Sul fronte patrimoniale, stimano per il FY26E una NFP pari a 1,37 mln di debito, attesa in progressivo miglioramento nel corso del periodo di previsione fino a raggiungere una posizione cash positive pari a 2,98 mln nel FY28E.




(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
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