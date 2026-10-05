Milano 11:55
50.471 -0,02%
Nasdaq 2-ott
30.808 0,00%
Dow Jones 2-ott
51.177 +0,49%
Londra 11:55
10.486 +0,23%
Francoforte 11:55
25.205 -0,10%

Oro: 4.166,28 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 4.166,28 dollari alle 11:30
L'Oro vale 4.166,28 dollari l'oncia (+0,69%) alle 11:30.
Condividi
```