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Parigi: vendite diffuse su Schneider Electric

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: vendite diffuse su Schneider Electric
Si muove in perdita il gruppo industriale francese, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,81% sui valori precedenti.
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