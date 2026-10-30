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Parigi: giornata depressa per Schneider Electric

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: giornata depressa per Schneider Electric
Pressione sul gruppo industriale francese, che tratta con una perdita del 3,21%.
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