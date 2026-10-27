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Parigi: balza in avanti Schneider Electric

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: balza in avanti Schneider Electric
Scambia in profit il gruppo industriale francese, che lievita del 2,27%.
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