Wall Street in rosso in attesa dei conti Nvidia

(Teleborsa) - A New York, forte calo del Dow Jones (-1,64%), che ha toccato 50.759 punti; sulla stessa linea, chiude in retromarcia l' S&P-500 , che scivola a 7.341 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-0,72%); sulla stessa tendenza, in ribasso l' S&P 100 (-0,95%).



L'attenzione degli investitori è stata rivolta ai risultati trimestrali di Nvidia (in uscita dopo la chiusura del mercato) e all'attesissima IPO di Anthropic (in programma giovedì), eventi che potrebbero fornire indicazioni sull'andamento degli investimenti legati all'intelligenza artificiale. In un documento aggiornato depositato oggi alla SEC, Anthropic ha confermato la forchetta di prezzo proposta, compresa tra 70 e 78 dollari per azione, per la sua IPO.



Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, i settori finanziario (-1,87%), utilities (-1,60%) e sanitario (-1,37%) sono stati tra i piÃ¹ venduti.



Unica tra le Blue Chip del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è Cisco Systems (+0,56%).



Le peggiori performance

Salesforce , che ha chiuso a -9,45%.



Lettera su Nike , che registra un importante calo del 6,30%.



Scende United Health , con un ribasso del 5,42%.



Crolla IBM , con una flessione del 4,71%.



Tra i migliori e peggiori del Nasdaq 100

ARM Holdings (+4,76%), Astera Labs (+4,58%), SpaceX (+3,16%) e Lumentum Holdings (+2,56%).



Intuit ha terminato le contrattazioni a -7,21%.



Vendite a piene mani su MicroStrategy Incorporated , che soffre un decremento del 6,34%.



Pessima performance per Workday , che registra un ribasso del 5,80%.



Sessione nera per Take-Two Interactive Software , che lascia sul tappeto una perdita del 4,47%.

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