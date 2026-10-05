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Perde il comparto immobiliare italiano sul mercato di Piazza Affari

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Perde il comparto immobiliare italiano sul mercato di Piazza Affari
Profondo rosso per l'indice delle società immobiliari in Italia, che retrocede a 9.629,87 punti, in netto calo dell'1,99%.
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