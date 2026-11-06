Milano 11:10
50.076 -0,85%
Nasdaq 5-nov
26.630 0,00%
Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 11:10
10.604 -1,66%
Francoforte 11:10
25.887 -1,66%

Perde Ascopiave sul mercato di Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Perde Ascopiave sul mercato di Piazza Affari
Pressione sul distributore di gas, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,34%.
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