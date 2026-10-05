Piaggio, primo storico doppio podio per Aprilia a Motegi

Settimo doppio podio della stagione

(Teleborsa) - Aprilia Racing, scuderia del Gruppo Piaggio , ha chiuso la gara di MotoGP di Motegi con un altro doppio podio nella gara lunga.



Scattato dalla pole position, Jorge Martín ha mantenuto un buon passo per tutta la corsa, chiudendo in seconda posizione. Per Aprilia Racing, questo è il primo podio assoluto a Motegi in top class, risultato che consente al pilota spagnolo di mantenere la leadership del campionato a quota 333 punti.



Marco Bezzecchi, partito dalla quarta casella in griglia, ha trovato il giusto spunto al via, portandosi subito in terza posizione e mantenendola fino al traguardo. Grazie a questo risultato, Aprilia porta due RS-GP sul podio del GP del Giappone per la prima volta nella sua storia. È il settimo doppio podio della scuderia Aprilia Racing nel campionato di MotoGP 2026. Da segnalare anche i risultati dei due piloti del SuperFile Trackhouse MotoGP Team, con Raúl Fernández quinto e Ai Ogura sesto, che consentono ad Aprilia di chiudere la domenica di Motegi con quattro RS-GP26 nelle prime sei posizioni.



Jorge Martín

“Sono molto contento perché abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ho guidato molto bene e ho mantenuto un passo molto forte fino alla fine. Ho provato a spingere fino all'ultimo giro, ma Márquez aveva qualcosa in più. Mi sento un privilegiato ad essere leader del campionato lottando con Marc, penso che sia incredibile pensando a dove ero un anno fa. Sono molto felice, insieme ad Aprilia stiamo facendo un gran lavoro ed io mi sento bene sulla moto. Abbiamo tutto il potenziale per poter lottare fino alla fine".



Marco Bezzecchi

“Oggi in gara ho dato il massimo e ho portato a casa il miglior risultato possibile. È stato un podio veramente sudato perché Bastianini andava davvero forte, soprattutto nel finale. È stato tosto tenerlo dietro, ma è stato bello e sono contento per il risultato, ci tenevo molto a rifarmi dopo quello che è successo ieri. Da dopo l'infortunio in poi, in quasi tutti i weekend ho sempre dovuto migliorarmi giorno dopo giorno, mentre Jorge e Marc sono stati un po' più veloci, quindi ora devo cercare di colmare questo distacco per stargli più vicino e cogliere le occasioni quando si presenteranno".



Massimo Rivola

“Un weekend intenso, dove Aprilia ha conquistato altri record, come il giro della pole di Jorge e il doppio podio in gara, cosa mai successa per noi in Giappone. La pista ha visto Jorge secondo sia in gara sia nella sprint, anche se un’interpretazione fantasiosa nell’applicazione del regolamento lo ha fatto retrocedere di una posizione nella gara breve. Anche Marco è stato molto consistente e veloce, penalizzato purtroppo nella sprint da un passo stranamente molto più lento con la media rispetto a quello mostrato nella seconda sessione di prove libere. Chiaramente c’è stato un problema di sicurezza nella sprint. Aprilia, da questo punto di vista, ha voluto far emergere più di altri questo aspetto, tanto da spingere affinché venissero prese alcune decisioni. Questi cambiamenti hanno portato poi tutti i team ad usare la gomma dura posteriore e credo che questo ci abbia regalato una gara meravigliosa, corsa in totale sicurezza. Ora dobbiamo

mantenere questa concentrazione e continuare a fare il massimo".

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