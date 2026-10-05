Smart Capital investe in Testbusters: 1,5 milioni per una quota di minoranza

(Teleborsa) - Smart Capital
, holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, comunica di aver sottoscritto, in data 4 ottobre, un accordo vincolante per l'investimento in Testbusters, PMI innovativa attiva nel settore dell’Higher Education e dell’Edu-Tech.
Testbusters, società fondata nel 2012 da Ludovico Callerio e oggi principale operatore italiano nel settore Edu-Tech dedicato alla preparazione ai test di ammissione universitari, con particolare riferimento all'area medico-sanitaria. La Società sviluppa e commercializza corsi di formazione, prodotti editoriali proprietari e soluzioni digitali per la preparazione degli studenti, distinguendosi per un modello didattico peer-to-peer basato su una community di oltre 600 docenti che hanno già affrontato con successo i medesimi percorsi di selezione.
Nel corso degli anni Testbusters ha sviluppato un operating engine proprietario per la gestione e la scalabilità dei modelli educativi peer-to-peer, supportato da una piattaforma tecnologica proprietaria e da un software di simulazione degli esami coperto da brevetti.I numeri e il piano di crescita
Nell'esercizio 2025 Testbusters ha registrato a livello consolidato ricavi pari a Euro 8,5 milioni, un EBITDA Adjusted
pari a Euro 1,7 milioni e una Posizione Finanziaria Netta
pari a Euro 2,5 milioni. Il gruppo prevede ricavi consolidati superiori a Euro 10 milioni nel corso del 2026.
La strategia di sviluppo prevede il proseguimento del percorso di crescita attraverso ulteriori acquisizioni mirate, finalizzate ad ampliare l'offerta di prodotti e servizi lungo la filiera della formazione e a massimizzare il Lifetime Value dello studente. In tale contesto si inseriscono le acquisizioni già perfezionate di UniAdmissions, leader nel Regno Unito nella preparazione ai test di ammissione alle Università di Cambridge e Oxford, e di TopSquad, operatore specializzato nella preparazione ai test di ammissione dell'Università Bocconi.L’ingresso di Smart Capital
L’operazione prevede un investimento complessivo da parte di Smart Capital di circa Euro 1,5 milioni, prevalentemente in aumento di capitale, relativo ad una quota di minoranza della Società.
Il perfezionamento dell'operazione è subordinato all'avveramento delle condizioni sospensive previste dalla documentazione contrattuale ed è atteso entro il 31 ottobre 2026.Il co-investimento in Builder
Smart Capital comunica inoltre di aver perfezionato un co-investimento nell'ambito del club deal promosso da QCapital, avente ad oggetto l'acquisizione di una partecipazione pari a circa il 35% del capitale di Builder, finalizzato in data 1° ottobre, mediante un’operazione in parte in acquisto quote e la sottoscrizione di un aumento di capitale. L’investimento di Smart Capital è di circa complessivi Euro 0,7 milioni.
Builder, gruppo industriale che riunisce Carnovali, CBS, Tras-Car e Officine Minelli, rappresenta uno dei principali operatori italiani nella produzione di container, compattatori e allestimenti scarrabili destinati al settore della gestione dei rifiuti industriali. Nel 2025 il Gruppo ha registrato ricavi superiori a Euro 80 milioni con una marginalità superiore al 15%. L'operazione si inserisce in una strategia di crescita per linee esterne, che ha già visto il perfezionamento dell'acquisizione del 100% di Officine Minelli, primo add-on del piano di sviluppo del Gruppo Builder.Il commento di Smart Capital e TestbustersAndrea Costantini
, Presidente e Amministratore Delegato di Smart Capital e Andrea Faraggiana
, Managing Partner e Direttore Generale di Smart Capital hanno commentato: "L'investimento in Testbusters conferma la strategia di Smart Capital di investire in PMI italiane ad elevato potenziale di crescita, affiancando imprenditori e management attraverso capitale paziente e competenze industriali. Testbusters rappresenta la piattaforma ideale per consolidare un mercato atteso in forte crescita.”Ludovico Callerio
, CEO e Co-Fondatore di Testbusters, ha dichiarato: "L'ingresso di Smart Capital rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita del Gruppo Testbusters. Abbiamo scelto un partner con un approccio industriale e di lungo termine, che condivide il nostro progetto di sviluppo e potrà supportare la Società nelle prossime fasi di espansione. Siamo convinti che questa partnership consentirà di accelerare ulteriormente il percorso di creazione di valore tramite acquisizioni intrapreso negli ultimi anni."