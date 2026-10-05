Tamburi, acquistate azioni proprie per 2,65 milioni di euro

(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners. ha comunicato di aver acquistato sul mercato Euronext Milan, nell'ambito dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 29 aprile 2026, 305.388 azioni ordinarie nel periodo compreso tra il 28 settembre e il 2 ottobre 2026, pari allo 0,166% del capitale sociale. Gli acquisti sono stati effettuati al prezzo medio ponderato di 8,6803 euro, per un controvalore complessivo di 2.650.872,35 euro, per il tramite dell'intermediario Equita Sim.



Al 2 ottobre 2026 la società deteneva 23.966.371 azioni proprie, corrispondenti al 12,998% del capitale sociale.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

Condividi

```