Tecma: Alantra conferma "Buy" ma taglia il target price a 1,8 euro

(Teleborsa) - I risultati del primo semestre
2026 di Tecma
hanno evidenziato una persistente pressione sui ricavi, determinata dai fattori esterni che hanno interessato l’Italia e il Medio Oriente. La debolezza è stata in parte compensata dalla crescita registrata negli altri mercati.
Nonostante i minori volumi, la redditività in termini di cassa è migliorata grazie ai progressi sul fronte dell’efficienza dei costi. La posizione finanziaria netta è rimasta sostanzialmente stabile rispetto alla fine del 2025.Stime più prudenti
Alla luce della revisione della guidance per il 2026, Alantra ha adottato un profilo di recupero più prudente. Il broker prevede che le vendite nette tornino progressivamente verso i livelli del 2025 entro il 2028, ma su una struttura dei costi più snella.
Secondo le nuove stime, il recupero dell’attività sarà graduale, mentre i benefici derivanti dalla maggiore efficienza della struttura dei costi dovrebbero sostenere un progressivo miglioramento della redditività.
Target price ridotto, Buy confermato
Alantra ha ridotto il target price di Tecma da 2,5 a 1,8 euro per azione, riflettendo le minori stime sugli utili incorporate sia nella valutazione DCF sia in quella basata sui multipli dei peer.
Il broker sottolinea che la visibilità nel breve periodo rimane limitata e che la possibile ricapitalizzazione rappresenta un ulteriore elemento di incertezza. Secondo Alantra, tuttavia, le nuove stime incorporano già un percorso di recupero prudente.
Nonostante il taglio del prezzo obiettivo, Alantra conferma la raccomandazione Buy.
Il titolo dopo il calo
La conferma della raccomandazione arriva dopo una forte flessione del titolo, che secondo Alantra ha perso circa il 30% nell’ultimo mese.
A giudizio del broker, il recente calo non rifletterebbe pienamente il potenziale degli utili di medio termine incorporato nelle nuove previsioni. Con la progressiva stabilizzazione dell’attività, la struttura dei costi più efficiente dovrebbe sostenere il miglioramento della redditività.