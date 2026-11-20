AATech, AbitareIn aderisce all'operazione Tecma

Accordo per il conferimento di una ulteriore partecipazione del 6,54%

(Teleborsa) - AATech ha sottoscritto oggi un ulteriore accordo vincolante - nell’ambito dell’operazione già annunciata l'8 novembre - con AbitareIn , azionista di Tecma Solutions , finalizzato al conferimento nella stessa AATech dell'intera partecipazione detenuta da AbitareIn in Tecma, pari a 562.700 azioni, rappresentative di circa il 6,54% del capitale sociale.



L’accordo - si legge in un comunicato - prevede le medesime condizioni economiche già comunicate al mercato stipulate con gli altri soci conferenti di Tecma: il conferimento prevede un corrispettivo implicito pari a 1,00 euro per ciascuna azione Tecma, interamente corrisposto in azioni ordinarie AATech di nuova emissione secondo il rapporto di 3 azioni AATech ogni 4 azioni Tecma conferite (prezzo implicito delle azioni AATech pari a circa 1,33 euro). A fronte del conferimento della partecipazione detenuta da AbitareIn, AATech emetterà 422.025 di nuova emissione, valorizzate in 562.700 euro.



La conseguente offerta pubblica di scambio obbligatoria sul capitale residuo di Tecma sarà su 3.234.088 azioni, rappresentative del 37,56% del capitale sociale; in caso di adesione totalitaria AATech emetterà 2.425.566 nuove azioni per un controvalore complessivo dell’offerta pari a 3.234.088 euro.



L'accordo è subordinato alle medesime condizioni sospensive già previste per l'operazione Tecma, inclusa l'approvazione assembleare del relativo aumento di capitale e del reverse takeover.



Alessandro Andreozzi, presidente e CEO di AATech, ha dichiarato: "L'adesione di AbitareIn conferma l'interesse e la condivisione del progetto industriale alla base dell'operazione Tecma. Questo accordo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di costruzione

di una piattaforma integrata in grado di combinare tecnologia, data intelligence, servizi finanziari e competenze specialistiche nel settore real estate a supporto del mercato."



(Foto: Radission US su Unsplash)

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