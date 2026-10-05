Unidata acquista 15.029 azioni proprie tra il 28 settembre e il 2 ottobre

(Teleborsa) - Unidata ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 12 maggio 2026, complessive 15.029 azioni proprie sul mercato Euronext Milan – Segmento STAR nel periodo compreso tra il 28 settembre e il 2 ottobre 2026 inclusi. Gli acquisti, pari a circa lo 0,0487% del capitale sociale, sono stati effettuati a un prezzo medio di circa 3,24 euro, per un controvalore pari a 48.747,65 euro.



Le operazioni sono state eseguite tramite Intermonte, intermediario abilitato incaricato. A seguito di tali acquisti, la società detiene 788.890 azioni proprie, pari al 2,5541% del capitale sociale.

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