Unidata, acquistate 20.085 azioni proprie tra il 4 e il 6 novembre 2026

(Teleborsa) - Unidata ha acquistato, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato al mercato l'11 maggio 2026 e avviato il 12 maggio, complessive 20.085 azioni proprie nel periodo compreso tra il 4 e il 6 novembre 2026 inclusi.



Le azioni corrispondono allo 0,0650% circa del capitale sociale e sono state acquistate a un prezzo medio di circa 3,08 euro, per un controvalore complessivo di 61.857,19 euro. Le operazioni sono state eseguite sul mercato Euronext Milan – Segmento STAR tramite l'intermediario Intermonte.



A seguito degli acquisti, la società detiene 825.323 azioni proprie, corrispondenti al 2,6721% del capitale sociale.









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