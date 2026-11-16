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Unidata, azioni proprie al 2,7% del capitale sociale

Azioni proprie, Finanza
Unidata, azioni proprie al 2,7% del capitale sociale
(Teleborsa) - Unidata ha comunicato di aver acquistato sul mercato Euronext Milan – Segmento STAR, nel periodo compreso tra il 9 e il 12 novembre 2026 inclusi, complessive 10.538 azioni proprie, pari allo 0,0341% circa del capitale sociale, a un prezzo medio di circa 2,93 euro, per un controvalore pari a 30.898,38 euro.

Le operazioni rientrano nel programma di buyback annunciato l'11 maggio 2026 e avviato il giorno successivo.

A seguito degli acquisti, l'operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT detiene 835.861 azioni proprie, corrispondenti al 2,7062% del capitale sociale.



Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.
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