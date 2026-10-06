Milano 10:34
51.407 +1,16%
Nasdaq 5-ott
31.076 0,00%
Dow Jones 5-ott
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Londra 10:34
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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 5/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 5/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Controllato progresso per indice spagnolo, che chiude in salita dell'1,12%.

Lo scenario di medio periodo di IBEX 35 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 19.543. Supporto a 19.030,8. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 20.055,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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