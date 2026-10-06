Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 5/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre
Controllato progresso per indice spagnolo, che chiude in salita dell'1,12%.
Lo scenario di medio periodo di IBEX 35 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 19.543. Supporto a 19.030,8. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 20.055,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)