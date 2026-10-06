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Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dell'1,07% alle 10:30
Il FTSE MIB tratta in utile a 51.363,57 punti
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06 ottobre 2026 - 10.30
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Spunto rialzista dell'1,07% per Milano, alle 10:30, che continua le contrattazioni a 51.363,57 punti.
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