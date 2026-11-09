Milano 15:01
51.236 +2,36%
Nasdaq 6-nov
26.990 +1,35%
Dow Jones 6-nov
51.286 -0,46%
Londra 15:01
10.758 +0,79%
Francoforte 15:00
26.169 +1,35%

Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dell'1,31% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta in utile a 50.709,59 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dell'1,31% alle 10:30
Spunto rialzista dell'1,31% per Milano, alle 10:30, che continua le contrattazioni a 50.709,59 punti.
Condividi
```