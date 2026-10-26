Milano 26-ott
49.187 +1,29%
Nasdaq 26-ott
29.273 +1,09%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 26-ott
10.767 +0,72%
Francoforte 26-ott
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Borsa: Bene Milano, in crescita dell'1,32% alle 16:00

Il FTSE MIB allunga a 49.199,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Milano, in crescita dell'1,32% alle 16:00
Risultato positivo dell'1,32% per Milano, alle 16:00, che continua gli scambi a 49.199,09 punti.
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