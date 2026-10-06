Borse europee in rialzo con calo rendimenti bond. Euro ai minimi degli ultimi 17 mesi

L'attenzione rimane sugli sviluppi politici in Francia e Spagna

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azionario europeo, con i rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona che arretrano dopo aver toccato la scorsa settimana i massimi degli ultimi decenni a causa dei timori fiscali e inflazionistici. Intanto, l'euro oscilla vicino ai minimi degli ultimi 17 mesi, appesantito dall'incertezza politica dopo che ieri il primo ministro della Spagna Pedro Sanchez ha indetto elezioni anticipate.



In Francia, il governatore della banca centrale Emmanuel Moulin ha avvertito che il paese rischia di essere "soffocato dai tassi di interesse" se non interverrà per risanare le finanze pubbliche. Ha affermato che i mercati potrebbero essere rassicurati se il governo approvasse la proposta di bilancio - che prevede tagli alla spesa e aumenti delle imposte per un totale di 43 miliardi di euro - al fine di ridurre il deficit. La scorsa settimana, lo spread tra i rendimenti dei titoli di Stato francesi a 10 anni e quelli tedeschi ha toccato il livello più alto dal 2011.



Sul fronte macroeconomico, ad agosto gli ordini all'industria in Germania sono diminuiti del 10,6% m/m, ben oltre le attese. La correzione "riflette tuttavia soprattutto il venir meno delle grandi commesse che avevano sostenuto i dati dei mesi precedenti, evidenziando la forte volatilità tipica di questa componente più che un deterioramento generalizzato della domanda", commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo. In Francia, la produzione industriale è diminuita dello 0,3% m/m ad agosto, penalizzata dal calo della produzione elettrica dopo i livelli particolarmente elevati registrati a luglio; il comparto manifatturiero ha invece mostrato segnali più incoraggianti, con una crescita dello 0,3% m/m dopo il -0,8% del mese precedente. In Eurozona, crescono meno delle attese le vendite al dettaglio ad agosto (+0,1% su mese vs +0,2% atteso, +0,8% su anno vs +1% atteso).



L' Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,2%. Seduta in lieve rialzo per l' oro , che avanza a 4.157,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,79%, scendendo fino a 87,83 dollari per barile.



In forte calo lo spread , che raggiunge +108 punti base (-7 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 4,54%.



Tra le principali Borse europee performance modesta per Francoforte , che mostra un moderato rialzo dello 0,59%, resistente Londra , che segna un piccolo aumento dello 0,42%, e Parigi avanza dello 0,53%.



A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dello 0,70%, a 51.176 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share continua la giornata in aumento dello 0,78%. Su di giri il FTSE Italia Mid Cap (+1,91%); sulla stessa linea, effervescente il FTSE Italia Star (+2,09%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in luce Technoprobe , con un ampio progresso del 3,46%. Andamento positivo per Nexi , che avanza di un discreto +3,29%. Ben comprata Inwit , che segna un forte rialzo del 2,86%. Stellantis avanza del 2,59%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Telecom Italia , che prosegue le contrattazioni a -4,46%. Soffre Fincantieri , che evidenzia una perdita del 2,72%. Preda dei venditori Saipem , con un decremento del 2,36%. Si concentrano le vendite su Leonardo , che soffre un calo del 2,32%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Interpump (+5,84%), SOL (+5,40%), MFE A (+4,07%) e MFE B (+4,07%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Moltiply Group , che ottiene -1,92%. Piccola perdita per CIR , che scambia con un -1,03%. Tentenna Maire , che cede lo 0,88%. Sostanzialmente debole D'Amico , che registra una flessione dello 0,88%.

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